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Расписание матчей
Трухильянос - Атлетико Уила
Трухильянос - Атлетико Уила: обзор матча 02 сентября 2010
Трухильянос
02.09.2010, четверг, 05:45
Южноамериканский Кубок, Финал
1 : 1
Завершен
Атлетико Уила
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Трухильянос - Атлетико Уила
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Трухильянос
Южноамериканский Кубок, Финал
Трухильянос
1 : 1
02.09.2010
Атлетико Уила
Атлетико Уила
Южноамериканский Кубок, Финал
Сан-Хосе Оруро
4 : 0
23.09.2010
Атлетико Уила
Южноамериканский Кубок, Финал
Трухильянос
1 : 1
02.09.2010
Атлетико Уила
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