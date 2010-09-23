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Расписание матчей
Сан-Хосе Оруро - Атлетико Уила
Сан-Хосе Оруро - Атлетико Уила: обзор матча 23 сентября 2010
Сан-Хосе Оруро
23.09.2010, четверг, 04:15
Южноамериканский Кубок, Финал
4 : 0
Завершен
Атлетико Уила
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сан-Хосе Оруро - Атлетико Уила
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Университарио де Винто
- : -
24.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 25 тур
Сан-Хосе Оруро
1 : 3
07.11.2026
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Боливия. Примера, 24 тур
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4 : 2
01.11.2026
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24.10.2026
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1 : 0
17.10.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 21 тур
Сан-Хосе Оруро
0 : 0
12.10.2026
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Атлетико Уила
Южноамериканский Кубок, Финал
Сан-Хосе Оруро
4 : 0
23.09.2010
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