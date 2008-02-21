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Расписание матчей
Атлетико - Болтон
Атлетико - Болтон: обзор матча 21 февраля 2008
Атлетико
21.02.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Болтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Атлетико - Болтон
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0
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0
0
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Информация о матче
Стадион:
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