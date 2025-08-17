Прогноз на точный счет матча «Боруссия М» – «Вольфсбург»: Бундеслига, 17 мая 2025

Бундеслига. «Бавария» победила менхенгладбахскую «Боруссию» в последнем матче Мюллера на «Альянц Арене»

Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «Боруссия М»: Бундеслига, 10 мая 2025

«Хольштайн» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85