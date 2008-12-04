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Расписание матчей
Астон Вилла - Жилина
Астон Вилла - Жилина: обзор матча 04 декабря 2008
Астон Вилла
04.12.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа F, 4 тур
1 : 2
Завершен
Жилина
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Матчи команд
Астон Вилла
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Астон Вилла
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