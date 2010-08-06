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Расписание матчей
Астон Вилла - Валенсия
Астон Вилла - Валенсия: обзор матча 06 августа 2010
Астон Вилла
06.08.2010, пятница, 22:45
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Астон Вилла - Валенсия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астон Вилла
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Астон Вилла
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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3 : 0
03.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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1 : 1
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
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Вилла Парк
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