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Расписание матчей
Гамбург - Астон Вилла
Гамбург - Астон Вилла: обзор матча 17 декабря 2008
Гамбург
17.12.2008, среда, 22:45
Кубок УЕФА, группа F, 5 тур
3 : 1
Завершен
Астон Вилла
Матч
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Таблица
Статистика матча Гамбург - Астон Вилла
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Матчи команд
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Германия. Бундеслига, 10 тур
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- : -
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Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Тихон Калугин
Олег Целовальников (оба - Россия)
Делегат:
Жак Антенен (Швейцария)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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