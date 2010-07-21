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Расписание матчей
Штурм - Арсенал
Штурм - Арсенал: обзор матча 21 июля 2010
Штурм
21.07.2010, среда, 21:00
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Штурм - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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