Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Порт Вейл - Арсенал
Порт Вейл - Арсенал: онлайн-трансляция 24 сентября 2025
Порт Вейл
24.09.2025, среда, 22:00
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
- : -
Не начался
Арсенал
Матч
Статистика матча Порт Вейл - Арсенал
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Порт Вейл
Арсенал
«Арсенал» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.87
Сегодня, 09:22
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 1-го тура общего этапа
Вчера, 18:50
1
Рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав: 7 из 10 представляют АПЛ
17 сентября, 18:58
Лига чемпионов. «Арсенал» победил «Атлетик» (2:0), ПСВ проиграл «Юниону» (1:3)
16 сентября, 21:43
«Атлетик» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025
16 сентября, 18:35
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
20 декабря 2023, 01:15
3
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
2 ноября 2023, 07:43
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
5 января 2020, 14:59
1
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
5 января 2020, 01:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
4 января 2020, 22:24
«Арсенал» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.87
Сегодня, 09:22
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 1-го тура общего этапа
Вчера, 18:50
1
Рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав: 7 из 10 представляют АПЛ
17 сентября, 18:58
Лига чемпионов. «Арсенал» победил «Атлетик» (2:0), ПСВ проиграл «Юниону» (1:3)
16 сентября, 21:43
«Атлетик» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025
16 сентября, 18:35
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Барнсли
- : -
23.09.2025
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Линкольн
- : -
23.09.2025
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Бернли
- : -
23.09.2025
Кардифф
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Рексхэм
- : -
23.09.2025
Рединг
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вулверхэмптон
- : -
23.09.2025
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Барнсли
- : -
23.09.2025
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Линкольн
- : -
23.09.2025
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Бернли
- : -
23.09.2025
Кардифф
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Рексхэм
- : -
23.09.2025
Рединг
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вулверхэмптон
- : -
23.09.2025
Эвертон
Последние матчи
Порт Вейл
Арсенал
Лига чемпионов, 1 тур
Атлетик
0 : 2
16.09.2025
Арсенал
Англия. Первая лига, 8 тур
Эксетер Сити
0 : 2
13.09.2025
Порт Вейл
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
3 : 0
13.09.2025
Ноттингем Форест
Англия. Первая лига, 7 тур
Порт Вейл
2 : 3
06.09.2025
Лейтон Ориент
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
1 : 0
31.08.2025
Арсенал
Англия. Первая лига, 8 тур
Эксетер Сити
0 : 2
13.09.2025
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 7 тур
Порт Вейл
2 : 3
06.09.2025
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 6 тур
Рединг
1 : 0
30.08.2025
Порт Вейл
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Бирмингем Сити
0 : 1
26.08.2025
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 5 тур
Порт Вейл
0 : 1
23.08.2025
Донкастер Роверс
Лига чемпионов, 1 тур
Атлетик
0 : 2
16.09.2025
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
3 : 0
13.09.2025
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
1 : 0
31.08.2025
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
5 : 0
23.08.2025
Лидс
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
17.08.2025
Арсенал
