Рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав: 7 из 10 представляют АПЛ

Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 1-го тура общего этапа

«Арсенал» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.87

Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала

Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги

Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»

Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»

Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне