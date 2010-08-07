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Расписание матчей
Легия - Арсенал
Легия - Арсенал: обзор матча 07 августа 2010
Легия
07.08.2010, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
5 : 6
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Легия - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
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Войска Польского
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