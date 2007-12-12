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Расписание матчей
Арсенал - ФКСБ
Арсенал - ФКСБ: обзор матча 12 декабря 2007
Арсенал
12.12.2007, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 6 тур
2 : 1
Завершен
ФКСБ
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