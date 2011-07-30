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Расписание матчей
Арсенал - Бока Хуниорс
Арсенал - Бока Хуниорс: обзор матча 30 июля 2011
Арсенал
30.07.2011, суббота, 19:20
Emirates Cup, 1 тур
2 : 2
Завершен
Бока Хуниорс
28'
Р. ван Перси
47'
А. Рэмзи
68'
Л. Виатри
71'
П. Муче
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Бока Хуниорс
Замена
С. Батталья
️️️️
Л. Сомоса
Замена
М. Каруссо
️️️️
Р. Скьяви
Желтая карточка
К. Дженкинсон
Замена
Н. Коласо
️️️️
В. Эрвити
ГОЛ! 2:2!
П. Муче
Пас отдал
Х. Роман Рикельме
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
А. Аршавин
ГОЛ! 2:1!
Л. Виатри
Пас отдал
Х. Роман Рикельме
Замена
П. Муче
️️️️
Д. Цвитанич
Желтая карточка
Х. Мануэль Инсаурральде
Замена
К. Хуан Родригес
️️️️
Ф. Соса
ГОЛ! 2:0!
А. Рэмзи
Замена
В. Манноне
️️️️
Л. Фабиански
Замена
С. Скиллачи
️️️️
Л. Косиельни
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Д. Уилшир
Замена
М. Шамах
️️️️
Р. ван Перси
Желтая карточка
Л. Сомоса
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
Жервиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
10
Джек Уилшир
ОП
14
Самир Насри
ЦП
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Бока Хуниорс
1
Агустин Орион
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
4
Роландо Скьяви
ЦЗ
0
Франко Соса
ПЗ
11
Вальтер Эрвити
ЛП
16
Леандро Сомоса
ОП
10
Хуан Роман Рикельме
(К)
ЦП
8
Диего Риверо
ПП
12
Дарио Цвитанич
ЦФ
27
Лукаc Виатри
ЦФ
Главный тренер
Родолфо Арруабаррена
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Бока Хуниорс
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
6
Матиас Каруссо
ЦЗ
15
Николас Коласо
ЦП
7
Себастьян Батталья
ЦП
7
Пабло Муче
ЦФ
4-1-2-1-1
22
Фабиански
2
Траоре
5
Джуру
6
Косиельни
6
Дженкинсон
10
Уилшир
28
Аршавин
14
Насри
27
Жервиньо
32
ван Перси
3-1-3-2
1
Орион
0
Соса
4
Скьяви
2
Инсаурральде
16
Сомоса
8
Риверо
10
Рикельме
11
Эрвити
27
Виатри
12
Цвитанич
22
Фабиански
1
Манноне
1
Манноне
22
Фабиански
6
Косиельни
5
Скиллачи
5
Скиллачи
6
Косиельни
28
Аршавин
27
Эбуэ
27
Эбуэ
28
Аршавин
10
Уилшир
21
Рэмзи
21
Рэмзи
10
Уилшир
32
ван Перси
27
Шамах
27
Шамах
32
ван Перси
12
Цвитанич
7
Муче
7
Муче
12
Цвитанич
11
Эрвити
15
Коласо
15
Коласо
11
Эрвити
4
Скьяви
6
Каруссо
6
Каруссо
4
Скьяви
16
Сомоса
7
Батталья
7
Батталья
16
Сомоса
0
Соса
3
Родригес
3
Родригес
0
Соса
Остались в запасе
Арсенал
Бока Хуниорс
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Родолфо Арруабаррена
Остались в запасе
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Родолфо Арруабаррена
Статистика матча Арсенал - Бока Хуниорс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Бока Хуниорс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
- : -
22.11.2026
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Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
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Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
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Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
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Копа Судамерикана, 1/2 финала
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1 : 3
21.10.2026
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Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:15 (прямая)
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