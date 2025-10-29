«Айнтрахт» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.72

Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион», Гирасси оформил дубль

«Боруссия» Дортмунд – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2025

«Боруссия Д» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.77

«Унион» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.95