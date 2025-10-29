Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Унион - Арминия
Унион - Арминия: онлайн-трансляция 29 октября 2025
Унион
29.10.2025, среда, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
- : -
Не начался
Арминия
Матч
Личные встречи
Статистика матча Унион - Арминия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Унион
Арминия
«Айнтрахт» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
Сегодня, 09:39
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион», Гирасси оформил дубль
31 августа, 20:32
«Боруссия» Дортмунд – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2025
31 августа, 17:20
«Боруссия Д» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.77
30 августа, 09:42
«Унион» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.95
22 августа, 09:31
«Айнтрахт» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
Сегодня, 09:39
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион», Гирасси оформил дубль
31 августа, 20:32
«Боруссия» Дортмунд – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2025
31 августа, 17:20
«Боруссия Д» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.77
30 августа, 09:42
«Унион» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.95
22 августа, 09:31
«Арминия» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
24 мая, 19:50
Прогноз на точный счет матча «Арминия» – «Штутгарт»: Кубок Германии, 24 мая 2025
23 мая, 13:01
Кубок Германии. «Байер» не удержал победу над командой 3-й лиги (1:2) и вылетел
1 апреля, 23:46
«Арминия» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025
1 апреля, 20:35
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
27 февраля, 00:50
1
Больше новостей
Германия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Германия. Кубок, 2 раунд
Герта
- : -
28.10.2025
Эльверсберг
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм
- : -
28.10.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
- : -
28.10.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
- : -
28.10.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
- : -
28.10.2025
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 2 раунд
Герта
- : -
28.10.2025
Эльверсберг
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм
- : -
28.10.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
- : -
28.10.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
- : -
28.10.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
- : -
28.10.2025
Хоффенхайм
Последние матчи
Все
Унион
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Арминия
1 : 3
19.09.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Бундеслига, 3 тур
Унион
2 : 4
13.09.2025
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Арминия
2 : 0
12.09.2025
Магдебург
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия Д
3 : 0
31.08.2025
Унион
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 1
30.08.2025
Арминия
Германия. Бундеслига, 3 тур
Унион
2 : 4
13.09.2025
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия Д
3 : 0
31.08.2025
Унион
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
2 : 1
23.08.2025
Штутгарт
Германия. Кубок, 1 раунд
Гютерслох
0 : 5
15.08.2025
Унион
Германия. Бундеслига, 34 тур
Аугсбург
1 : 2
17.05.2025
Унион
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Арминия
1 : 3
19.09.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Арминия
2 : 0
12.09.2025
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 1
30.08.2025
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Арминия
1 : 2
24.08.2025
Динамо
Германия. Кубок, 1 раунд
Арминия
1 : 0
15.08.2025
Вердер
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: