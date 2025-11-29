Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Арка - Ракув: онлайн-трансляция 29 ноября 2025

Арка
29.11.2025, суббота, 18:00
Польша. Экстракласа, 17 тур
- : -
Не начался
Ракув
Матч Таблица
Статистика матча Арка - Ракув
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Арка
Ракув
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
23 июля, 10:31
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
15 декабря 2023, 00:55
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
22 сентября 2023, 12:45
1
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
21 сентября 2023, 23:59
1
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
6 сентября 2023, 14:30
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
23 июля, 10:31
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
15 декабря 2023, 00:55
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
22 сентября 2023, 12:45
1
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
21 сентября 2023, 23:59
1
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
6 сентября 2023, 14:30
Больше новостей
Польша. Экстракласа
Все
Текущие
Будущие
Польша. Экстракласа, 5 тур
Мотор Люблин
- : -
16.08.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 5 тур
ГКС Катовице
- : -
16.08.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 5 тур
Лех
- : -
16.08.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 5 тур
Погонь
- : -
17.08.2025
Гурник
Польша. Экстракласа, 5 тур
Радомяк
- : -
17.08.2025
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 5 тур
Мотор Люблин
- : -
16.08.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 5 тур
ГКС Катовице
- : -
16.08.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 5 тур
Лех
- : -
16.08.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 5 тур
Погонь
- : -
17.08.2025
Гурник
Польша. Экстракласа, 5 тур
Радомяк
- : -
17.08.2025
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 5 тур
Висла Плоцк
- : -
17.08.2025
Легия
Польша. Экстракласа, 5 тур
Брук-Бет Термалица
- : -
17.08.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 6 тур
Радомяк
- : -
22.08.2025
Брук-Бет Термалица
Последние матчи
Все
Арка
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 4 тур
Арка
2 : 1
09.08.2025
Погонь
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Польша. Экстракласа, 3 тур
Легия
0 : 0
03.08.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 3 тур
Радомяк
3 : 1
03.08.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 4 тур
Арка
2 : 1
09.08.2025
Погонь
Польша. Экстракласа, 3 тур
Легия
0 : 0
03.08.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 2 тур
Арка
1 : 1
25.07.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 1 тур
Мотор Люблин
1 : 0
20.07.2025
Арка
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Польша. Экстракласа, 3 тур
Радомяк
3 : 1
03.08.2025
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Жилина
1 : 3
31.07.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 2 тур
Ракув
1 : 2
27.07.2025
Висла Плоцк
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 