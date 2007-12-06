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Расписание матчей
Арис - Брага
Арис - Брага: обзор матча 06 декабря 2007
Арис
06.12.2007, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа F, 4 тур
1 : 1
Завершен
Брага
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Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
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- : -
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Информация о матче
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