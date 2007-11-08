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Расписание матчей
Арис - Црвена Звезда
Арис - Црвена Звезда: обзор матча 08 ноября 2007
Арис
08.11.2007, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа F, 2 тур
3 : 0
Завершен
Црвена Звезда
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Статистика матча Арис - Црвена Звезда
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Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
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Греция. Суперлига, 10 тур
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07.11.2026
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3 : 0
01.11.2026
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Копенгаген
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