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Расписание матчей
Болтон - Арис
Болтон - Арис: обзор матча 29 ноября 2007
Болтон
29.11.2007, четверг, 23:00
Кубок УЕФА, группа F, 3 тур
1 : 1
Завершен
Арис
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