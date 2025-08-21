Введите ваш ник на сайте
Ракув - Арда: онлайн-трансляция 21 августа 2025

Ракув
21.08.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Ответный матч – 28.08.2025
Не начался
Арда
Матч
Статистика матча Ракув - Арда
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
ГКС
Ракув
Арда
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
30 июля, 09:32
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
23 июля, 10:31
«Ахмат» расторг контракты с двумя легионерами
8 июля, 14:14
1
Три клуба РПЛ ведут борьбу за нападающего Оффора
14 июня, 10:10
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
3 июня, 23:11
1
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
23 июля, 10:31
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
15 декабря 2023, 00:55
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
22 сентября 2023, 12:45
1
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
21 сентября 2023, 23:59
1
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
6 сентября 2023, 14:30
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
30 июля, 09:32
«Ахмат» расторг контракты с двумя легионерами
8 июля, 14:14
1
Три клуба РПЛ ведут борьбу за нападающего Оффора
14 июня, 10:10
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
3 июня, 23:11
1
В Болгарии игроки устроили минуту молчания в честь футболиста, который оказался жив
18 марта, 15:30
Лига конференций
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
- : -
21.08.2025
Университатя
Лига конференций, 4 раунд
Неман
- : -
21.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 4 раунд
Левски
- : -
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 4 раунд
Полесье
- : -
21.08.2025
Фиорентина
Лига конференций, 4 раунд
Шахтер
- : -
21.08.2025
Серветт
Польша. Экстракласа, 5 тур
Брук-Бет Термалица
2 : 3
17.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Арда
2 : 0
14.08.2025
Кауно Жальгирис
Болгария. Первая лига, 4 тур
Арда
0 : 0
11.08.2025
Локомотив Пл
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Арда
2 : 0
14.08.2025
Кауно Жальгирис
Болгария. Первая лига, 4 тур
Арда
0 : 0
11.08.2025
Локомотив Пл
Лига конференций, 3 раунд
Кауно Жальгирис
0 : 1
07.08.2025
Арда
Болгария. Первая лига, 3 тур
Ботев
0 : 5
04.08.2025
Арда
Лига конференций, 2 раунд
ХИК
2 : 2
31.07.2025
Арда
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 