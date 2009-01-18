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Расписание матчей
Пахтакор - Арарат
Пахтакор - Арарат: обзор матча 18 января 2009
Пахтакор
18.01.2009, воскресенье, 19:00
Кубок Содружества, группа A, 2 тур
4 : 1
Завершен
Арарат
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Статистика матча Пахтакор - Арарат
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Матчи команд
Пахтакор
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