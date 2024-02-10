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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - Конкарно
Анси - Конкарно: обзор матча 10 февраля 2024
Анси
10.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 24 тур
0 : 3
Завершен
Конкарно
76'
П. Ибну Ба
86'
C. Rodrigues
87'
C. Rodrigues
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - Конкарно
87'
ГОЛ! 0:3!
C. Rodrigues
Пас отдал
П. Ибну Ба
86'
ГОЛ! 0:2!
C. Rodrigues
Пас отдал
Н. Шадли
Замена
А. Каши
️️️️
Н. Кандиль
84'
82'
Пенальти не реализован!
Н. Шадли
Красная карточка
Y. Barry
81'
76'
ГОЛ! 0:1!
П. Ибну Ба
73'
Замена
T. Sinquin
️️️️
Г. Барес
73'
Замена
C. Rodrigues
️️️️
Б. Муазан
64'
Замена
Н. Шадли
️️️️
К. Диавара
64'
Замена
A. Urie
️️️️
I. Matondo
Замена
A. Larose
️️️️
C. Billemaz
60'
Замена
С. Нтамак
️️️️
K. Djoco
60'
Желтая карточка
M. Mahop
50'
Замена
Y. Barry
️️️️
F. Lajugie
46'
Желтая карточка
O. Camara
38'
Желтая карточка
Й. Демонси
26'
Желтая карточка
Г. Жан
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Moise Mahop
ЦЗ
17
Венсан Пажо
(К)
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
22
Clement Billemaz
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Конкарно
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
30
Esteban Salles
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
7
Кандет Диавара
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
5
Ахмед Каши
ОП
20
Yacouba Barry
ЦП
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
9
Clément Rodrigues
ЦП
2
Thibault Sinquin
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
3
Romain Sans
ЦФ
4-2-1-3
1
Эскале
6
18
Жан
3
4
Диас
17
Пажо
24
Демонси
70
Кандиль
9
9
22
4-1-1-5
33
Фоссюрье
3
2
4
17
10
Муазан
30
7
Диавара
15
Барес
45
14
Ба
70
Кандиль
5
Каши
5
Каши
70
Кандиль
6
20
20
6
9
19
Нтамак
19
Нтамак
9
22
28
28
22
10
Муазан
9
9
10
Муазан
15
Барес
2
2
15
Барес
45
7
7
45
7
Диавара
77
Шадли
77
Шадли
7
Диавара
Остались в запасе
Анси
Конкарно
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
68
Brian Beyer
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
3
Romain Sans
ЦФ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
68
Brian Beyer
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
3
Romain Sans
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Анси - Конкарно
4
1
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
23
7
Офсайды
2
1
Количество передач
374
478
Сейвы
4
1
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Parc des Sports, Annecy
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