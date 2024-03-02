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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - Кевийи
Анси - Кевийи: обзор матча 02 марта 2024
Анси
02.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 27 тур
0 : 0
Завершен
Кевийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - Кевийи
82'
Замена
П. Яд
️️️️
С. Сумано
Замена
М. Аделин
️️️️
Й. Демонси
79'
Замена
А. Босетти
️️️️
K. Djoco
79'
Желтая карточка
Й. Демонси
73'
71'
Замена
С. Лорик
️️️️
J. Pendant
70'
Замена
Т. Пьонье-Бертран
️️️️
А. Сиссоко
66'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
G. Gbelle
Замена
A. Larose
️️️️
В. Пажо
62'
Замена
С. Нтамак
️️️️
O. Camara
61'
Замена
C. Billemaz
️️️️
Н. Кандиль
61'
19'
Желтая карточка
Н. Кадиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
20
Yacouba Barry
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
14
Garland Gbelle
(К)
ЦП
11
Мамаду Камара
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
69
Йохан Рош
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
23
Алекси Босетти
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
Кевийи
20
Arsène Courel
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
8
Antoine Batisse
ЦЗ
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Эскале
6
2
18
Жан
5
Каши
17
Пажо
20
24
Демонси
70
Кандиль
9
9
2-1-2-5
1
Лерой
58
Сиссоко
3
17
Сангаре
8
Кадиу
14
11
Камара
69
Рош
44
Пьерре
7
99
Сумано
24
Демонси
5
Аделин
5
Аделин
24
Демонси
9
19
Нтамак
19
Нтамак
9
70
Кандиль
22
22
70
Кандиль
9
23
Босетти
23
Босетти
9
17
Пажо
28
28
17
Пажо
7
2
Лорик
2
Лорик
7
58
Сиссоко
34
Пьонье-Бертран
34
Пьонье-Бертран
58
Сиссоко
14
31
Поа
31
Поа
14
99
Сумано
37
Яд
37
Яд
99
Сумано
Остались в запасе
Анси
Кевийи
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
20
Arsène Courel
ВР
8
Antoine Batisse
ЦЗ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
Остались в запасе
20
Arsène Courel
ВР
8
Antoine Batisse
ЦЗ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Анси - Кевийи
1
1
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
0
Нарушения
12
10
Офсайды
1
4
Количество передач
442
322
Сейвы
3
4
Точность передач %
73
63
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Legat, France
Стадион:
Parc des Sports, Annecy
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