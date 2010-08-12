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Расписание матчей
Ангола - Уругвай
Ангола - Уругвай: обзор матча 12 августа 2010
Ангола
12.08.2010, четверг, 00:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Уругвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ангола - Уругвай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
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