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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Ангола - Португалия
Ангола - Португалия: обзор матча 11 июня 2006
Ангола
11.06.2006, воскресенье, 23:00
Чемпионат мира, группа D, 1 тур
0 : 1
Завершен
Португалия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ангола - Португалия
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
05.06.2026
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0 : 0
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26.12.2025
Зимбабве
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- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
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