Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
ОАЭ - Ангола
ОАЭ - Ангола: обзор матча 12 октября 2010
ОАЭ
12.10.2010, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Ангола
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ОАЭ - Ангола
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Кубок арабских наций, 2 тур
ОАЭ
1 : 1
06.12.2025
Египет
Кубок арабских наций, 1 тур
Иордания
2 : 1
03.12.2025
ОАЭ
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Новости команд
Все
ОАЭ
Ангола
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Гондураса на победу в матче
09:46
Ангола – ЦАР: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.50
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Ангола – Мавритания: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.60
4 июня
Ангола – Египет: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 17:50
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Гондураса на победу в матче
09:46
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Экс-тренера «Реала» Лопетеги «вырубили» в игре азиатского отбора ЧМ-2026
2025.10.16 19:40
1
Стал известен еще один участник ЧМ-2026
2025.10.14 22:31
Результаты жеребьевки азиатского плей-офф за две путевки на ЧМ-2026
2025.07.18 14:31
Ангола – ЦАР: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.50
8 июня
Ангола – Мавритания: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.60
4 июня
Ангола – Египет: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 17:50
Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты
2025.12.27 01:05
Ангола – Зимбабве: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 декабря 2025
2025.12.26 14:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+