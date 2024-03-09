Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Валансьен - Анжер
Валансьен - Анжер: обзор матча 09 марта 2024
Валансьен
09.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 28 тур
0 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валансьен - Анжер
78'
Замена
А. Эну
️️️️
Л. Рао-Лисоа
78'
Замена
Ф. Анен
️️️️
Ж. Лефор
78'
Замена
У. Камара
️️️️
З. Халед
Замена
Э. Юнг
️️️️
С. Дукуре
75'
70'
Замена
С. Шериф
️️️️
Э. Леполь
63'
Замена
З. Ферхат
️️️️
Ф. Эль-Мелали
Желтая карточка
С. Дукуре
61'
Замена
M. Lilepo
️️️️
М. Ойевуси
60'
Желтая карточка
М. Ойевуси
53'
50'
Желтая карточка
А. Бамба
Замена
Ф. Жуниор
️️️️
А. Кноккарт
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
8
Souleymane Basse
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
36
Gabin Blancquart
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
23
Julien Masson
(К)
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
9
Jean Eric Moursou
ЦП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
22
Yacine El Amri
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
23
Адриен Эну
ЦФ
49
Сидики Шериф
ЦФ
4-1-1-1-3
16
8
36
4
5
6
Бансе
23
93
Кноккарт
27
Ойевуси
22
Дукуре
11
3-3-1-3
75
Фофана
25
Бамба
7
Валери
22
Хунтонджи
27
Рао-Лисоа
22
Халед
21
Лефор
15
Капелле
22
Леполь
99
Диони
28
Эль-Мелали
22
Дукуре
29
Юнг
29
Юнг
22
Дукуре
27
Ойевуси
99
99
27
Ойевуси
93
Кноккарт
50
Жуниор
50
Жуниор
93
Кноккарт
21
Лефор
29
Анен
29
Анен
21
Лефор
22
Халед
4
Камара
4
Камара
22
Халед
28
Эль-Мелали
8
Ферхат
8
Ферхат
28
Эль-Мелали
27
Рао-Лисоа
23
Эну
23
Эну
27
Рао-Лисоа
22
Леполь
49
Шериф
49
Шериф
22
Леполь
Остались в запасе
Валансьен
Анжер
1
Lassana Diabate
ВР
9
Jean Eric Moursou
ЦП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
22
Yacine El Amri
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
16
Мельвен Зинга
ВР
14
Яссин Белхдим
ЦП
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
9
Jean Eric Moursou
ЦП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
22
Yacine El Amri
ЦФ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
14
Яссин Белхдим
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Валансьен - Анжер
2
1
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
15
8
Офсайды
0
1
Количество передач
429
503
Сейвы
5
2
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
1
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Antoine Valnet, France
Стадион:
Stade du Hainaut, Valenciennes
Новости команд
Все
Валансьен
Анжер
Лига 1: шансы «Анжера» и «Ланса» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:29
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
1
Лига 1: шансы «Анжера» и «Ланса» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:29
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+