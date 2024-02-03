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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анжер - Родез
Анжер - Родез: обзор матча 03 февраля 2024
Анжер
03.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 23 тур
2 : 1
Завершен
Родез
45+2'
Ж. Лопи
52'
Ф. Эль-Мелали
4'
K. Corredor
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Родез
Желтая карточка
Ф. Анен
90'
+3
Желтая карточка
З. Ферхат
90'
81'
Желтая карточка
B. Danger
80'
Замена
Y. Verdier
️️️️
Л. Буаде
80'
Замена
А. Нгуямса
️️️️
К. Бома
Замена
А. Эну
️️️️
Ф. Эль-Мелали
80'
Замена
С. Шериф
️️️️
Л. Рао-Лисоа
79'
Замена
З. Халед
️️️️
П. Капелле
69'
67'
Замена
R. Lipinski
️️️️
А. Абдалла
67'
Замена
В. Юнусса
️️️️
L. Rajot
Замена
И. Ньян
️️️️
Э. Леполь
64'
63'
Желтая карточка
C. Depres
ГОЛ! 2:1!
Ф. Эль-Мелали
Пас отдал
Э. Леполь
52'
45'
+4
Желтая карточка
А. Абдалла
ГОЛ! 1:1!
Ж. Лопи
Пас отдал
Ф. Анен
45'
+2
38'
Замена
C. Depres
️️️️
А. Унтонджи
4'
ГОЛ! 0:1!
K. Corredor
Пас отдал
А. Унтонджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
44
Кевин Бома
ЦЗ
81
Giovanni Haag
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
18
Лука Буаде
ПП
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Анжер
40
Oumar Pona
ВР
22
Зинедин Халед
ОП
34
Demba N'Diaye
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
14
Сидики Шериф
ЦФ
Родез
30
Enzo Crombez
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
18
Antoine Valerio
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
26
Yannis Verdier
ЦФ
3-2-3-2
16
Зинга
7
Валери
27
Рао-Лисоа
29
Анен
21
Лефор
25
Бамба
15
Капелле
8
Лопи
8
Ферхат
22
Леполь
28
Эль-Мелали
2-3-1-4
1
Сибуа
6
44
Бома
18
Буаде
5
81
8
Таиби
97
Абдалла
17
Унтонджи
12
6
Ро-Яо
15
Капелле
22
Халед
22
Халед
15
Капелле
28
Эль-Мелали
23
Эну
23
Эну
28
Эль-Мелали
22
Леполь
7
Ньян
7
Ньян
22
Леполь
27
Рао-Лисоа
14
Шериф
14
Шериф
27
Рао-Лисоа
97
Абдалла
3
3
97
Абдалла
44
Бома
6
Нгуямса
6
Нгуямса
44
Бома
5
23
Юнусса
23
Юнусса
5
17
Унтонджи
25
25
17
Унтонджи
18
Буаде
26
26
18
Буаде
Остались в запасе
Анжер
Родез
40
Oumar Pona
ВР
34
Demba N'Diaye
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
Главный тренер
Абдель Буазама
30
Enzo Crombez
ВР
18
Antoine Valerio
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
40
Oumar Pona
ВР
34
Demba N'Diaye
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
Остались в запасе
30
Enzo Crombez
ВР
18
Antoine Valerio
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Анжер - Родез
2
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
8
Нарушения
8
11
Офсайды
2
1
Количество передач
399
417
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Karim Abed, France
Стадион:
Стад Раймон Копа
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