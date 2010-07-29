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Расписание матчей
Америка - Манчестер Сити
Америка - Манчестер Сити: обзор матча 29 июля 2010
Америка
29.07.2010, четверг, 04:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Америка - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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