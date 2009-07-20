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Расписание матчей
Америка - Интер
Америка - Интер: обзор матча 20 июля 2009
Америка
20.07.2009, понедельник, 03:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Америка - Интер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Америка
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
- : -
22.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Пумас
2 : 2
08.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Америка
2 : 2
01.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Америка
1 : 1
29.10.2026
Тихуана
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Америка
1 : 2
26.10.2026
Пачука
Кубок лиг Северной Америки, Матч за 3-е место
Леон
1 : 0
07.09.2026
Америка
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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