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Расписание матчей
Америка - Архентинос Хуниорс
Америка - Архентинос Хуниорс: обзор матча 07 апреля 2011
Америка
07.04.2011, четверг, 06:50
Кубок Либертадорес, 5 тур
2 : 1
Завершен
Архентинос Хуниорс
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Статистика матча Америка - Архентинос Хуниорс
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Матчи команд
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