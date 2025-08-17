Введите ваш ник на сайте
Алюминий - Целе
Главная
Расписание матчей
Словения. Первая Лига
Алюминий - Целе
Алюминий - Целе: онлайн-трансляция 17 августа 2025
Алюминий
17.08.2025, воскресенье, 21:15
Словения. Первая Лига, 5 тур
- : -
Не начался
Целе
Матч
Таблица
Статистика матча Алюминий - Целе
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Алюминий Спортс Парк
Новости команд
Алюминий
Целе
Риера отреагировал на новость о назначении в «Спартак»
11 августа, 21:56
2
В «Целе» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к тренеру команды
11 августа, 17:34
3
Экс-игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» может возглавить «Спартак»
11 августа, 11:20
6
Российский игрок сделал голевой пас в матче Лиги конференций
8 августа, 09:06
2
«Лугано» – «Целе»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.87
6 августа, 09:40
Больше новостей
Словения. Первая Лига
Словения. Первая Лига, 5 тур
Мура 05
- : -
16.08.2025
Домжале
Словения. Первая Лига, 5 тур
Марибор
- : -
16.08.2025
Браво
Словения. Первая Лига, 5 тур
Алюминий
- : -
17.08.2025
Целе
Словения. Первая Лига, 5 тур
Олимпия
- : -
17.08.2025
Копер
Словения. Первая Лига, 6 тур
Домжале
- : -
22.08.2025
Алюминий
Последние матчи
Алюминий
Целе
Лига конференций, 3 раунд
Целе
2 : 4
14.08.2025
Лугано
Словения. Первая Лига, 4 тур
Целе
3 : 0
10.08.2025
Мура 05
Словения. Первая Лига, 4 тур
Браво
1 : 2
09.08.2025
Алюминий
Лига конференций, 3 раунд
Лугано
0 : 5
07.08.2025
Целе
Словения. Первая Лига, 3 тур
Олимпия
0 : 5
03.08.2025
Целе
Словения. Первая Лига, 4 тур
Браво
1 : 2
09.08.2025
Алюминий
Словения. Первая Лига, 3 тур
Мура 05
1 : 1
02.08.2025
Алюминий
Словения. Первая Лига, 2 тур
Алюминий
0 : 3
26.07.2025
Олимпия
Словения. Первая Лига, 1 тур
Радомлье
1 : 2
18.07.2025
Алюминий
Лига конференций, 3 раунд
Целе
2 : 4
14.08.2025
Лугано
Словения. Первая Лига, 4 тур
Целе
3 : 0
10.08.2025
Мура 05
Лига конференций, 3 раунд
Лугано
0 : 5
07.08.2025
Целе
Словения. Первая Лига, 3 тур
Олимпия
0 : 5
03.08.2025
Целе
Лига Европы, 2 раунд
АЕК
2 : 1
31.07.2025
Целе
