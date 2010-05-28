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Расписание матчей
Ирландия - Алжир
Ирландия - Алжир: обзор матча 28 мая 2010
Ирландия
28.05.2010, пятница, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Алжир
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ирландия - Алжир
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
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27.09.2026
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24.09.2026
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06.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
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Швейцария
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Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
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