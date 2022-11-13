Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Оуренсе - Алькоркон
Оуренсе - Алькоркон: обзор матча 13 ноября 2022
Оуренсе
13.11.2022, воскресенье, 19:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Алькоркон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Оуренсе - Алькоркон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Оуренсе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Оуренсе
0 : 1
18.12.2025
Атлетик
Испания. Кубок, 1/32 финала
Оуренсе
2 : 1
03.12.2025
Жирона
Испания. Кубок, 1/64 финала
Оуренсе
4 : 2
28.10.2025
Овьедо
Испания. Кубок, 1/16 финала
Оуренсе
3 : 2
05.01.2025
Вальядолид
Испания. Кубок, 2 раунд
Оуренсе
1 : 0
04.12.2024
Депортиво
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Стадион:
Санто Доминго
Новости команд
Все
Оуренсе
Алькоркон
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
2025.01.08 16:08
3
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
Кубок Испании. «Алавес» добыл ничью в игре с «Алькорконом» и вышел в полуфинал
2017.01.24 23:07
Кубок Испании. «Алавес» вырвал победу над «Алькорконом» в первом матче 1/4 финала
2017.01.18 23:09
Кубок Испании. «Алькоркон» в серии пенальти обыграл «Эспаньол» и выбил каталонцев из турнира
2016.12.23 01:56
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
2025.01.08 16:08
3
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
Кубок Испании. «Алавес» добыл ничью в игре с «Алькорконом» и вышел в полуфинал
2017.01.24 23:07
Кубок Испании. «Алавес» вырвал победу над «Алькорконом» в первом матче 1/4 финала
2017.01.18 23:09
Кубок Испании. «Алькоркон» в серии пенальти обыграл «Эспаньол» и выбил каталонцев из турнира
2016.12.23 01:56
«Спартак» и дортмундская «Боруссия» не смогли приобрести сербского вратаря
2016.05.22 11:26
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+