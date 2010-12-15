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Расписание матчей
Пачука - Аль-Вахда
Пачука - Аль-Вахда: обзор матча 15 декабря 2010
Пачука
15.12.2010, среда, 20:00
Клубный Чемпионат Мира
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Аль-Вахда
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пачука - Аль-Вахда
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0
0
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0
0
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