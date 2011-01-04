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Расписание матчей
Аль-Вахда - Гамбург
Аль-Вахда - Гамбург: обзор матча 04 января 2011
Аль-Вахда
04.01.2011, вторник, 19:30
Товарищеские матчи
2 : 3
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аль-Вахда - Гамбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Юнайтед ФК
- : -
21.11.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
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2 : 3
18.10.2026
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ОАЭ. Про Лига, 5 тур
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ОАЭ. Про Лига, 4 тур
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06.09.2026
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30.08.2026
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Германия. Бундеслига, 10 тур
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3 : 1
01.11.2026
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Гамбург
1 : 3
27.10.2026
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Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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