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Расписание матчей
Аль-Вахда - Бавария
Аль-Вахда - Бавария: обзор матча 08 января 2011
Аль-Вахда
08.01.2011, суббота, 19:00
Товарищеские матчи
0 : 4
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аль-Вахда - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Юнайтед ФК
- : -
21.11.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Хаур-Факкан
2 : 3
18.10.2026
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ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Вахда
1 : 0
11.09.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Зафра
0 : 1
06.09.2026
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ОАЭ. Про Лига, 3 тур
Аль-Вахда
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30.08.2026
Банияс
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Германия. Бундеслига, 10 тур
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Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
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07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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