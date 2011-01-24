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Расписание матчей
Аль-Хиляль - Жилина
Аль-Хиляль - Жилина: обзор матча 24 января 2011
Аль-Хиляль
24.01.2011, понедельник, 16:00
Кубок Дубая, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Жилина
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Матчи команд
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
- : -
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
- : -
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Ружомберок
2 : 2
11.10.2026
Жилина
Информация о матче
Стадион:
Аль-Мактум
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Аль-Хиляль
Жилина
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Хиляля» и «Шабаба Аль-Ахли» на победу в матче 4 тура
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23 октября
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