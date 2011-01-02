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Расписание матчей
Аль-Ахли - Милан
Аль-Ахли - Милан: обзор матча 02 января 2011
Аль-Ахли
02.01.2011, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аль-Ахли - Милан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Ахли
Товарищеские матчи
Аль-Ахли
1 : 2
02.01.2011
Милан
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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