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Расписание матчей
Актобе - Пахтакор
Актобе - Пахтакор: обзор матча 20 января 2009
Актобе
20.01.2009, вторник, 19:00
Кубок Содружества, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Пахтакор
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Статистика матча Актобе - Пахтакор
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