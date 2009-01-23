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Расписание матчей
Шамахы - Актобе
Шамахы - Актобе: обзор матча 23 января 2009
Шамахы
23.01.2009, пятница, 19:00
Кубок Содружества, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Актобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шамахы - Актобе
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Матчи команд
Шамахы
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Информация о матче
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СК "Олимпийский"
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