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Расписание матчей
Актобе - Днепр
Актобе - Днепр: обзор матча 20 января 2010
Актобе
20.01.2010, среда, 15:00
Кубок Содружества, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Днепр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Актобе - Днепр
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0
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Желтые карточки
0
0
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