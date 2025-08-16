«Вердер» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

Бундеслига. «Байер» сыграл вничью с «Санкт-Паули» (1:1) и отстал от «Баварии» на 8 очков