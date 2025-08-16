Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Санкт-Паули
Айнтрахт - Санкт-Паули: онлайн-трансляция 16 августа 2025
Айнтрахт
16.08.2025, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1 раунд
- : -
Не начался
Санкт-Паули
Матч
Статистика матча Айнтрахт - Санкт-Паули
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Главный судья:
Eric-Dominic Weisbach, Germany
Стадион:
Edmund-Plambeck-Stadion, Norderstedt
Новости команд
Айнтрахт
Санкт-Паули
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
16 мая, 10:12
Прогноз на точный счет матча «Айнтрахт» – «Санкт-Паули»: Бундеслига, 11 мая 2025
10 мая, 10:50
«Вердер» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
26 апреля, 11:37
Бундеслига. «Байер» сыграл вничью с «Санкт-Паули» (1:1) и отстал от «Баварии» на 8 очков
20 апреля, 22:24
1
«Санкт-Паули» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025
20 апреля, 19:20
Бундеслига. «Вольфсбург» на выезде разгромил «Герту», «РБ Лейпциг» дома обыграл «Айнтрахт»
25 августа 2019, 21:42
Бундеслига. «Боруссия» вдевятером уступила «Шальке» в матче с 6 голами и другие результаты
27 апреля 2019, 18:32
1
Лига Европы. «Наполи» проиграл «Арсеналу», «Челси» и «Славия» забили 7 голов и другие результаты
18 апреля 2019, 23:56
3
Германия. Кубок
Германия. Кубок, 1 раунд
Пирмазенс
- : -
16.08.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
- : -
16.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
- : -
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1 раунд
Хемелинген
- : -
16.08.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
- : -
16.08.2025
Санкт-Паули
Последние матчи
Айнтрахт
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 34 тур
Санкт-Паули
0 : 2
17.05.2025
Бохум
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
2 : 2
11.05.2025
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 32 тур
Санкт-Паули
0 : 1
03.05.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вердер
0 : 0
27.04.2025
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 30 тур
Санкт-Паули
1 : 1
20.04.2025
Байер
Германия. Бундеслига, 34 тур
Санкт-Паули
0 : 2
17.05.2025
Бохум
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
2 : 2
11.05.2025
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 32 тур
Санкт-Паули
0 : 1
03.05.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вердер
0 : 0
27.04.2025
Санкт-Паули
Германия. Бундеслига, 30 тур
Санкт-Паули
1 : 1
20.04.2025
Байер
Архив
