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Расписание матчей
Аякс - Жилина
Аякс - Жилина: обзор матча 06 ноября 2008
Аякс
06.11.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа F, 2 тур
1 : 0
Завершен
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Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
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Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
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Аякс
2 : 0
22.10.2026
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- : -
21.11.2026
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Словакия. Найк Лига, 14 тур
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2 : 4
07.11.2026
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Жилина
4 : 1
31.10.2026
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2 : 2
25.10.2026
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2 : 3
18.10.2026
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Словакия. Найк Лига, 10 тур
Ружомберок
2 : 2
11.10.2026
Жилина
Информация о матче
Помощники судьи:
Мартин Крайанс
Джеймс Би (оба - Шотландия)
Делегат:
Дэвид Коллинз (Уэльс)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Посещаемость:
24200 из 53052 зрителей (45%)
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