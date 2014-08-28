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Тоттенхэм - АЕЛ
Тоттенхэм - АЕЛ: обзор матча 28 августа 2014
Тоттенхэм
28.08.2014, четверг, 22:45
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
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Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
- : -
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
2 : 1
11.10.2026
Омония 29-го мая
Информация о матче
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