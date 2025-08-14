Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Легия - АЕК
Легия - АЕК: обзор матча 14 августа 2025
Легия
14.08.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 4
Завершен
АЕК
11'
Ж. Нсаме
16'
М. Райович
52'
Đ. Ivanović
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Легия - АЕК
Завершен
90'
+7
Замена
Danny
️️️️➡️️
Анхель Гарсия
86'
Замена
Джимми Суарес
️️️️➡️️
Đorđe Ivanović
86'
Замена
Хорхе Мирамон
️️️️➡️️
Йерсон Чакон
85'
Желтая карточка
Đorđe Ivanović
Замена
Аркадиуш Реца
️️️️➡️️
Рубен Винагре
79'
Замена
Илья Шкурин
️️️️➡️️
Артур Енджейчик
79'
78'
Желтая карточка
Йерсон Чакон
Желтая карточка
Рафал Августиняк
78'
Желтая карточка
Каспер Тобиаш
78'
72'
Вторая желтая
Jeremie Gnali
Замена
Wojciech Urbański
️️️️➡️️
Рея Морисита
71'
Замена
Петар Стоянович
️️️️➡️️
Ваган Бичахчян
71'
71'
Замена
Enzo Cabrera
️️️️➡️️
Карол Ангильский
68'
Желтая карточка
Хрвое Миличевич
63'
Желтая карточка
Jeremie Gnali
Замена
Migouel Alfarela
️️️️➡️️
Милета Райович
61'
52'
ГОЛ! 2:1!
Đorđe Ivanović
45'
+4
Желтая карточка
Валентин Роберж
Желтая карточка
Рубен Винагре
38'
ГОЛ! 2:0!
Милета Райович
Пас отдал
Ваган Бичахчян
16'
ГОЛ! 1:0!
Жан-Пьер Нсаме
Пас отдал
Павел Вшолек
11'
Желтая карточка
Артур Енджейчик
1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
1
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
24
Jan Ziółkowski
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
7
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
18
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
29
Милета Райович
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
АЕК
1
Zlatan Alomerović
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
93
Jeremie Gnali
ЦЗ
17
Пере Понс
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
18
Йерсон Чакон
ПВ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Легия
27
Габриэль Кобыляк
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Марко Бюрх
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
23
Патрик Кун
ЛП
22
Юрген Элитим
ЦП
53
Wojciech Urbański
ЦП
20
Jakub Żewłakow
ЦФ
9
Migouel Alfarela
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
АЕК
99
Деметрис Деметриу
ВР
51
Андреас Параскевас
ВР
2
Petros Ioannou
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
24
Danny
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
20
Юссеф Амин
ЛВ
11
Рияд Байич
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
36
Christos Loukaidis
ЦФ
37
David Gerasimou
ЦФ
41
Mathías González
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Тобиаш
19
Винагре
55
Енджейчик
3
Капуади
24
8
Августиняк
21
Бичахчян
7
Вшолек
25
Морисита
29
Райович
18
Нсаме
3-2-1-1-3
1
27
Роберж
93
14
Гарсия
17
Понс
7
Ледеш
9
18
Чакон
22
19
Ангильский
15
Миличевич
19
Винагре
13
Реца
13
Реца
19
Винагре
21
Бичахчян
30
Стоянович
30
Стоянович
21
Бичахчян
25
Морисита
53
53
25
Морисита
29
Райович
9
9
29
Райович
55
Енджейчик
17
Шкурин
17
Шкурин
55
Енджейчик
18
Чакон
21
Мирамон
21
Мирамон
18
Чакон
14
Гарсия
24
24
14
Гарсия
9
6
Суарес
6
Суарес
9
19
Ангильский
30
30
19
Ангильский
Остались в запасе
Легия
АЕК
27
Габриэль Кобыляк
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
4
Марко Бюрх
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
22
Юрген Элитим
ЦП
20
Jakub Żewłakow
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
99
Деметрис Деметриу
ВР
51
Андреас Параскевас
ВР
2
Petros Ioannou
ЦЗ
20
Юссеф Амин
ЛВ
11
Рияд Байич
ЦФ
36
Christos Loukaidis
ЦФ
37
David Gerasimou
ЦФ
41
Mathías González
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
27
Габриэль Кобыляк
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
4
Марко Бюрх
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
22
Юрген Элитим
ЦП
20
Jakub Żewłakow
ЦФ
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
51
Андреас Параскевас
ВР
2
Petros Ioannou
ЦЗ
20
Юссеф Амин
ЛВ
11
Рияд Байич
ЦФ
36
Christos Loukaidis
ЦФ
37
David Gerasimou
ЦФ
41
Mathías González
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Легия - АЕК
5
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
6
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
Стадион:
Войска Польского
Посещаемость:
23673
Новости команд
Все
Легия
АЕК
«АЕК» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 08:53
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
30 июля, 20:33
АЕК – «Целе»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
30 июля, 09:16
«Целе» – «АЕК»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.80
23 июля, 08:45
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
23 июля, 08:36
«АЕК» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 08:53
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
30 июля, 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
23 июля, 08:36
«Актобе» – «Легия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
17 июля, 17:50
Белорус Шкурин испугался лететь на матч в Казахстан из-за угрозы ареста
16 июля, 12:32
2
«АЕК» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 08:53
АЕК – «Целе»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
30 июля, 09:16
«Целе» – «АЕК»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.80
23 июля, 08:45
Прогноз на точный счeт матча «Партизан» – «АЕК»: Лига Европы, 17 июля 2025 года
16 июля, 09:09
АЕК – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025
10 июля, 18:20
Больше новостей
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Последние матчи
Все
Легия
АЕК
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
Польша. Экстракласа, 4 тур
Легия
3 : 1
10.08.2025
ГКС Катовице
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
Польша. Экстракласа, 3 тур
Легия
0 : 0
03.08.2025
Арка
Лига Европы, 2 раунд
Легия
2 : 1
31.07.2025
Баник
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
Польша. Экстракласа, 4 тур
Легия
3 : 1
10.08.2025
ГКС Катовице
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
Польша. Экстракласа, 3 тур
Легия
0 : 0
03.08.2025
Арка
Лига Европы, 2 раунд
Легия
2 : 1
31.07.2025
Баник
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
Лига Европы, 2 раунд
АЕК
2 : 1
31.07.2025
Целе
Лига Европы, 2 раунд
Целе
1 : 1
24.07.2025
АЕК
Лига Европы, 1 раунд
Партизан
2 : 1
17.07.2025
АЕК
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: