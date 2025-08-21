Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Бранн - АЕК
Бранн - АЕК: онлайн-трансляция 21 августа 2025
Бранн
21.08.2025, четверг, 20:00
Лига Европы, Play-offs
- : -
Ответный матч – 27.08.2025
Не начался
АЕК
Матч
Статистика матча Бранн - АЕК
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Бранн
АЕК
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
6 августа, 08:56
«АЕК» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 08:53
АЕК – «Целе»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
30 июля, 09:16
«Зальцбург» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.65
29 июля, 10:56
«Бранн» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2025
23 июля, 18:50
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80
6 августа, 08:56
«Зальцбург» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.65
29 июля, 10:56
«Бранн» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2025
23 июля, 18:50
«Бранн» – «Зальцбург»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 3.20
22 июля, 08:27
Фанаты «Бранна» пожертвовали деньги в детский дом Алматы
30 августа 2024, 12:35
1
«АЕК» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 08:53
АЕК – «Целе»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
30 июля, 09:16
«Целе» – «АЕК»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.80
23 июля, 08:45
Прогноз на точный счeт матча «Партизан» – «АЕК»: Лига Европы, 17 июля 2025 года
16 июля, 09:09
АЕК – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025
10 июля, 18:20
Больше новостей
Лига Европы
Лига Европы, Play-offs
Мидтьюлланд
- : -
21.08.2025
КуПС
Лига Европы, Play-offs
Мальме
- : -
21.08.2025
Сигма
Лига Европы, Play-offs
Бранн
- : -
21.08.2025
АЕК
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Последние матчи
Бранн
АЕК
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Тромсе
1 : 2
17.08.2025
Бранн
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
Лига Европы, 3 раунд
Бранн
0 : 1
14.08.2025
Хэкен
Лига Европы, 3 раунд
Хэкен
0 : 2
07.08.2025
Бранн
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Тромсе
1 : 2
17.08.2025
Бранн
Лига Европы, 3 раунд
Бранн
0 : 1
14.08.2025
Хэкен
Лига Европы, 3 раунд
Хэкен
0 : 2
07.08.2025
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Сарпсборг 08
1 : 4
02.08.2025
Бранн
Лига чемпионов, 2 раунд
Зальцбург
1 : 1
30.07.2025
Бранн
Лига Европы, 3 раунд
Легия
2 : 1
14.08.2025
АЕК
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
4 : 1
07.08.2025
Легия
Лига Европы, 2 раунд
АЕК
2 : 1
31.07.2025
Целе
Лига Европы, 2 раунд
Целе
1 : 1
24.07.2025
АЕК
Лига Европы, 1 раунд
Партизан
2 : 1
17.07.2025
АЕК
