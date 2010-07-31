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Расписание матчей
АЕК - Рейнджерс
АЕК - Рейнджерс: обзор матча 31 июля 2010
АЕК
31.07.2010, суббота, 11:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча АЕК - Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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