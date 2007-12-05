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Расписание матчей
Млада Болеслав - АЕК
Млада Болеслав - АЕК: обзор матча 05 декабря 2007
Млада Болеслав
05.12.2007, среда, 22:45
Кубок УЕФА, группа C, 4 тур
0 : 1
Завершен
АЕК
Матч
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Статистика матча Млада Болеслав - АЕК
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0
0
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0
0
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
- : -
21.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
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17.10.2026
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Чехия. Шанс Лига, 6 тур
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14.10.2026
Млада Болеслав
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
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