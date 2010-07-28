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Расписание матчей
АЕК - Блэкберн
АЕК - Блэкберн: обзор матча 28 июля 2010
АЕК
28.07.2010, среда, 12:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Блэкберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча АЕК - Блэкберн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Греция. Суперлига, 11 тур
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- : -
21.11.2026
АЕК
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08.11.2026
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04.11.2026
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01.11.2026
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АЕК
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Вест Бромвич
3 : 2
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Блэкберн
Информация о матче
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