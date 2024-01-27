Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Аккрингтон Стэнли
Форест Грин - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 27 января 2024
Форест Грин
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Аккрингтон Стэнли
22'
Д. Нолан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Аккрингтон Стэнли
Замена
М. Тэйлор
️️️️
E. Osadebe
88'
87'
Желтая карточка
S. Conneely
79'
Желтая карточка
Б. Вудс
Замена
Р. Браун
️️️️
К. Джонс
69'
Замена
М. Ойеделе
️️️️
D. Bernard
69'
59'
Желтая карточка
J. Rich-Baghuelou
53'
Замена
J. Rich-Baghuelou
️️️️
Д. Нолан
45'
+2
Желтая карточка
D. Martin
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Нолан
Желтая карточка
Р. Иннис
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
14
Mathew Stevens
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Аккрингтон Стэнли
1
Радек Витек
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
10
Alex Henderson
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
2
Джо Притчард
(К)
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Форест Грин
1
Tommy Simkin
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ЦП
10
Рис Браун
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
28
Seamus Conneely
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
27
Lewis Trickett
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
26
Leslie Adekoya
ЦФ
4-1-2-3
12
Дэниэльс
2
Томпсон
3
5
Иннис
25
Дабо
8
МакКэн
6
28
Джонс
15
3
14
4-4-1-1
1
Витек
16
Габбинс
33
3
38
16
Вудс
22
2
Притчард
10
7
Нолан
39
3
8
Ойеделе
8
Ойеделе
3
28
Джонс
10
Браун
10
Браун
28
Джонс
6
9
Тэйлор
9
Тэйлор
6
7
Нолан
3
3
7
Нолан
Остались в запасе
Форест Грин
Аккрингтон Стэнли
1
Tommy Simkin
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
61
Jack McIntyre
ВР
28
Seamus Conneely
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
27
Lewis Trickett
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
26
Leslie Adekoya
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
1
Tommy Simkin
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
28
Seamus Conneely
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
27
Lewis Trickett
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
26
Leslie Adekoya
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Форест Грин - Аккрингтон Стэнли
1
4
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
5
17
Количество передач
429
354
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
70
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Новости команд
Все
Форест Грин
Аккрингтон Стэнли
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+