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Расписание матчей
Панатинаикос - Абердин
Панатинаикос - Абердин: обзор матча 25 октября 2007
Панатинаикос
25.10.2007, четверг, 20:00
Кубок УЕФА, группа B, 1 тур
3 : 0
Завершен
Абердин
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Статистика матча Панатинаикос - Абердин
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Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
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- : -
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
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Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Абердин
0 : 1
11.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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